Санкционный сыр из Германии сожгли в Новом Уренгое

Партию санкционного сыра из Германии сожгли в Новом Уренгое. Товар изъяли из нескольких городских магазинов. Об этом сообщили «Ямал-Медиа».

Станционные продукты обнаружили сотрудники транспортной прокуратуры и Россельхознадзора. Девять килограммов продукта изъяли и уничтожили. «В настоящее время транспортной прокуратурой решается вопрос о привлечении лиц, осуществлявших продажу товаров, в отношении которых введен запрет, к установленной законом административной ответственности», — рассказал помощник Новоуренгойского транспортного прокурора Андрей Вашкетов.