Санитарный вертолет совершил первый вылет в Чувашии

Санитарный вертолет впервые доставил пациента в этом году в Чувашии. Об этом сообщил телеканал «ОТР».

Уточняется, что пациента доставляли из города Канаш в Чебоксары. После приземления его сразу увезли на операцию. На обычной скорой его везли бы два часа.

«Воздушное судно представлено медицинским вертолетом „Ансат“ с медицинским модулем, который оборудован как автомобиль скорой помощи класса С, то есть, это самый лучший», — рассказал заместитель главврача Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии Сергей Долгов.