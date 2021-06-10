Санитарный вертолет доставил первого пострадавшего в ДТП в Лесном в Екатеринбург

В Екатеринбурге приземлился первый вертолет санитарной авиации, который привез пострадавшего в аварии с автобусом в ЗАТО Лесной в больницу №23. После этого воздушное судно вернется еще за одним тяжелым.

«Один пациент транспортируется [в Екатеринбург] в данный момент бригадой Центра медицины катастроф наземным транспортом. И после того, как мы передадим данного пациента нашим коллегам, мы снова на этом же вертолете полетим за еще одним пациентом», — рассказал врач — анестезиолог-реаниматолог территориального Центра медицины катастроф Иван Гайфулин.

Утром 10 июня в ЗАТО Лесной Свердловской области произошло смертельное ДТП: служебный автобус ехал по спуску и врезался в людей, которые стояли на остановке КПП местного завода — ФГУП «Комбинат „Электрохимприбор“». В результате ДТП шесть человек погибли, 15 получили различные травмы. Четырех тяжелых решили перевезти на лечение в Екатеринбург. По предварительным данным, авария могла произойти из-за отказа тормозов.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.