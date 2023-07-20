Происшествия 20 июля 2023, 17:01 Санитарки психоневрологического диспансера Дагестана чуть не задушили пациента подушкой Минздрав Дагестана начал проверку после пытки подушкой лежачего пациента РИА «Новости»

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Сотрудницы психоневрологического диспансера Махачкалы устроили пытки пожилого пациента. Пока одна из них пыталась подушкой задушить неспособного оказать сопротивление пенсионера, вторая все снимала на видео. Кадры из палаты опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Желая похвастаться своими подвигами, снимавшая ролик санитарка отправила его знакомому, а он разослал по социальным сетям.

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По данным Telegram-канала, санитарок задержали правоохранители. Свое поведение они объяснили шуткой. Но убедить никого не смогли. С работы санитарок уволили.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева назвала поведение санитарок бесчеловечным. Она выехала для проверки работы диспансера и пообещала организовать там проверку. Все материалы в отношении сотрудниц, допустивших пытки пожилого пациента, министр пообещала передать в правоохранительные органы.

Опубликованным видео также заинтересовалась республиканская прокуратура, которая начала собственную проверку.