20 июля 2023, 17:01
Санитарки психоневрологического диспансера Дагестана чуть не задушили пациента подушкой
Минздрав Дагестана начал проверку после пытки подушкой лежачего пациента
Сотрудницы психоневрологического диспансера Махачкалы устроили пытки пожилого пациента. Пока одна из них пыталась подушкой задушить неспособного оказать сопротивление пенсионера, вторая все снимала на видео. Кадры из палаты опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
Желая похвастаться своими подвигами, снимавшая ролик санитарка отправила его знакомому, а он разослал по социальным сетям.
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По данным Telegram-канала, санитарок задержали правоохранители. Свое поведение они объяснили шуткой. Но убедить никого не смогли. С работы санитарок уволили.
Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева назвала поведение санитарок бесчеловечным. Она выехала для проверки работы диспансера и пообещала организовать там проверку. Все материалы в отношении сотрудниц, допустивших пытки пожилого пациента, министр пообещала передать в правоохранительные органы.
Опубликованным видео также заинтересовалась республиканская прокуратура, которая начала собственную проверку.
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