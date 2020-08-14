Санитарка отправится в тюрьму за ванну с кипятком для ребенка

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Наказание понесет бывшая санитарка отделения «Милосердие» Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Тымовском районе в центральной части Сахалина.

Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности, которая наступила в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Теперь ее отправят в тюрьму на три года.

Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 2019 году во время купания ребенка женщина перепутала теплую воду с горячей и оставила девочку в ванной, в которую набирался кипяток. Ребенок получил ожоговый шок и умер, отметило ИА Nation News.