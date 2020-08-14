14 августа 2020, 13:01
Санитарка отправится в тюрьму за ванну с кипятком для ребенка
Санитарка, «сварившая» ребенка во время купания на Сахалине, отправится в тюрьму на три года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Наказание понесет бывшая санитарка отделения «Милосердие» Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Тымовском районе в центральной части Сахалина.
Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности, которая наступила в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Теперь ее отправят в тюрьму на три года.
Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, в 2019 году во время купания ребенка женщина перепутала теплую воду с горячей и оставила девочку в ванной, в которую набирался кипяток. Ребенок получил ожоговый шок и умер, отметило ИА Nation News.