Санитара в Красноярске обвинили в избиении пациента до смерти

Санитара наркологического диспансера в Красноярске обвинили в избиении пациента до смерти. Уголовное дело передано в суд, сообщила прокуратура.

По статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, будут судить 53-летнего санитара Красноярского краевого наркологического диспансера № 1.

По версии следователей, 29 марта 2020 года санитар избил пациента, привязанного к кровати. От полученных травм пациент скончался. Уголовное дело передали в Железнодорожный районный суд Красноярска.

Весной 2020 года врачи скорой помощи в Красноярске дважды пострадали от рук пациентов. Сначала в марте избили фельдшера, а в апреле досталось медсестре.

Ранее в Ленинградской области завершили расследование о незаконном лишении свободы в частных реабилитационных центрах. Следственный комитет возбудил уголовное дело еще осенью 2019 года. Тогда силовики штурмовали коттеджи, в которых располагались частные рехабы, где насильно удерживали людей, страдающих от алкоголизма и наркозависимости.