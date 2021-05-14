Санитара ПНД в Ейске обвинили в убийстве пациента

Бывшего санитара психоневрологического диспансера в Ейске обвиняют в избиении пациента из-за отказа больного выйти на прогулку. Об этом сообщил «Царьград».

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего санитара, который работал в «Ейском психоневрологическом интернате». Мужчину обвиняют в намеренном причинении телесных повреждений пациенту.

По данным следствия, санитар предложил пациенту выйти на прогулку, но тот отказался. Тогда медицинский работник применил физическую силу к пациенту. Он дважды ударил его ногой в грудь и живот.

«Состояние пациента с каждым днем ухудшалось. Поэтому 31 марта он был доставлен в Ейскую ЦРБ. Но в больнице потерпевший скончался на следующий день в результате полученного разрыва задней стенки мочевого пузыря», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас бывший медработник находится под домашним арестом. Дело передано в суд.