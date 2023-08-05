Происшествия 05 августа 2023, 15:21 Санавиация доставила четверых пострадавших от взрыва газа в Канске в краевую больницу Минздрав: в больницу Красноярска доставили четверых пострадавших при взрыве газа в Канске РИА «Новости»

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С помощью санавиации четверых пострадавших от взрыва газа в пятиэтажке Канска доставили в больницу Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Четыре человека <...> отправлены санавиацией в краевую больницу Красноярска», — указали в ведомстве.

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По данным регионального Минздрава, решение о госпитализации людей приняли врачи красноярского медучреждения, которые ранее прибыли в Канск.

Хлопок газа произошел в жилом доме Канска 4 августа во время работ по замене трубопровода. По данным МЧС, несущие стены не получили повреждений, однако взрывная волна повредила межкомнатные перегородки и двери, а также выбила окна. Из дома эвакуировали 200 человек, в том числе 20 детей.

Следователи завели уголовное дело о нарушении техники безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью людей.

Мэр Канска Андрей Берсенев в Telegram-канале сообщил, что пострадавших доставили в Канскую районную больницу. Позже в региональном Минздраве заявили, что госпитализация потребовалась только семи жителям.