Санаторий «Ялта» загорелся в Крыму

Информации о пострадавших при пожаре пока не поступало. Площадь возгорания составляет порядка 1000 квадратных метров. Санаторий расположен на Севастопольской улице, 12 в Ялте.

Горит обшивка между восьмым этажом и кровлей. Пожару уже присвоили второй уровень сложности. Сообщение о возгорании поступило в 06:15 по московскому времени.

В тушении пожара принимают участие порядка 40 человек. Для устранения огня используют 13 единиц техники.

Всего территория санатория включает три спальных корпуса. Они расположены в парковой зоне с экзотическими растениями. В корпусах могут проживать до 589 человек.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее стало известно о пожаре в многоэтаже в Магнитогорске. Здание самостоятельно покинули 44 человека, из них восемь — дети. Пострадавших и погибших нет.