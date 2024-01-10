10 января 2024, 15:55
Самый сильный подросток России погиб в автокатастрофе в Башкирии
ГИБДД: в аварии в Башкирии погиб самый сильный подросток России
Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту погиб в автокатастрофе в Башкирии. Ему было 16 лет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Несовершеннолетний молодой человек, которого в 2019 году признали самым сильным подростком России, находился за рулем легкового автомобиля, заявил собеседник агентства.
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По данным ГИБДД, авария произошла на 1356-м километре трассы М5 «Урал». Машина ВАЗ-2109, в которой находился подросток, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Renault Premium.
«В результате ДТП несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу, 42-летний дальнобойщик не пострадал», — рассказали в Госавтоинспекции.
Водитель «девятки» скончался спустя сутки в результате полученных травм.
Авария с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика ранее произошла в Предгорном округе Ставропольского края. Жертвами ДТП стали восемь человек.
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