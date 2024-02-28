Происшествия 28 февраля 2024, 18:29 Самый опасный вулкан Попокатепетль пробудился в Мексике CNN: аэропорт в Мехико отменил рейсы из-за пробудившегося вулкана Brian Torres / Global Look Press

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Самый опасный действующий вулкан Мексики Попокатепетль пробудился, извергнув пепел и дым. Выпадение пепла зафиксировали в 72 километрах от вулкана. Об этом сообщил телеканал CNN.

Попокатепетль находится в центральной части страны. По данным Национального центра по предотвращению стихийных бедствий Мексики, со вторника, 27 февраля, произошло уже 77 выбросов пепла.

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Спасатели заявили о втором уровне вулканической угрозы. На этом фоне в аэропорту Бенито Хуареса отменили некоторые рейсы.

В ста километрах от Попокатепетля проживает почти 25 миллионов человек. Мексиканские власти пока не приняли решение об их эвакуации. В последний раз вулкан выбрасывал столб пепла в ноябре 2023 года.

В январе в Исландии произошло крупное извержение вулкана Эльдфедль, в результате которого пострадал город Хеймаэй.