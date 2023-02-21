Происшествия 21 февраля 2023, 22:16 Самый опасный район назвали в Челябинске Курчатовский район Челябинска стал самым опасным

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Курчатовский район Челябинска занял первое место по количеству преступлений в 2022 году. Такой информацией поделился начальник управления МВД по городу Андрей Меньшенин. Об этом сообщило Ura.ru.

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По словам полицейского, наименьшее количество обращений зафиксировали в Тракторозаводском, Ленинском и Курчатовском районах. Однако наибольшее количество обращений зафиксировали в Курчатовском районе. Причина этого заключается в большой территории и высокой плотности населения.