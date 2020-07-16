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    16 июля 2020, 18:14

    Самый мощный за 200 лет ливень прошел в итальянском Палермо

    Полина Петрова

    Самый мощный за последние 200 лет ливень прошел в итальянском Палермо на острове Сицилия. Уточняется, что за два часа выпала годовая норма осадков.
    Самый мощный за 200 лет ливень прошел в итальянском Палермо

    Мэр Палермо Леолука Орландо заявил, что специалисты не прогнозировали такого сильного дождя. Именно поэтому власти не объявили штормовое предупреждение. Отмечается, что в некоторых частях города вода накрывала крыши машин.

    По словам мэра, если бы власти заранее подготовились к этому и объявили красный уровень погодной опасности, все необходимые процедуры проходили бы оперативнее. Риски потерь уменьшились бы в разы, пишет сайт kp.ru.

    Жителям, которые застряли во время ливня в туннеле, пришлось выплывать из него. Местные СМИ сообщили о двух жертвах потопа, которым не удалось выбраться из своего автомобиля.