Самый мощный за 200 лет ливень прошел в итальянском Палермо

Самый мощный за последние 200 лет ливень прошел в итальянском Палермо на острове Сицилия. Уточняется, что за два часа выпала годовая норма осадков.

Мэр Палермо Леолука Орландо заявил, что специалисты не прогнозировали такого сильного дождя. Именно поэтому власти не объявили штормовое предупреждение. Отмечается, что в некоторых частях города вода накрывала крыши машин.

По словам мэра, если бы власти заранее подготовились к этому и объявили красный уровень погодной опасности, все необходимые процедуры проходили бы оперативнее. Риски потерь уменьшились бы в разы, пишет сайт kp.ru.

Жителям, которые застряли во время ливня в туннеле, пришлось выплывать из него. Местные СМИ сообщили о двух жертвах потопа, которым не удалось выбраться из своего автомобиля.