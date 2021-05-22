Самый крупный лесной пожар потушили в Тюменской области

Самый крупный пожар потушили в лесах Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, который побывал на месте для осмотра территории.

Два крупных лесных пожара площадью 11 и пять тысяч гектаров ликвидировали 22 мая в Ярковском районе Тюменской области.

«Совместно со специалистами 18 мая мы разработали стратегию по ликвидации пожара, она оказалась действенной. Со стихийным бедствием удалось справиться благодаря слаженной работе множества людей. Огромное им всем спасибо за самоотверженный труд», — слова Моора привело издание 72.ru.

Два пожара ликвидировали 253 человека и 29 единиц вездеходной техники ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС России и арендаторов лесных участков.

По данным оперативного штаба Тюменской области, сейчас в регионе действуют 16 лесных пожаров. Все они локализованы, то есть нет угрозы дальнейшего распространения огня. Кроме того, известно еще о трех ландшафтных пожарах.

Для профилактики новых возгораний специалисты патрулируют лесные массивы и территории населенных пунктов. Три тысячи добровольцев помогают защищать тюменские леса.

Из-за природных пожаров на территории всей Тюменской области введен режим ЧС. По этой причине посещать леса запрещено всем, кроме задействованных в ликвидации возгораний.