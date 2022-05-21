21 мая 2022, 17:27
Самовольно переделанный дымоход стал причиной гибели семьи из 4 человек в Долгопрудном
В Долгопрудном 4 человека насмерить отравились угарным газом из-за самовольно переделанного дымохода
Две женщины и двое детей погибли от отравления угарным газом в подмосковном городе Долгопрудный. Трагедия произошла из-за того, что собственник квартиры самовольно переделал дымоход, сообщили «360» в МинЖКХ Московской области.
Информация поступила в «систему-112» утром 21 мая. На место прибыла аварийная бригада Долгопрудненской РЭС. Утечек газа в квартире специалисты не обнаружили, но в дымоходе не было тяги. Выявлен опасный для жизни «самовольный перемонтаж» внутриквартирного газового оборудования, при котором нарушили правила монтажа. В квартире есть проточный газовый водонагреватель и газовая плита.
На месте работают следователи.