Самовольно переделанный дымоход стал причиной гибели семьи из 4 человек в Долгопрудном

Две женщины и двое детей погибли от отравления угарным газом в подмосковном городе Долгопрудный. Трагедия произошла из-за того, что собственник квартиры самовольно переделал дымоход, сообщили «360» в МинЖКХ Московской области.

Информация поступила в «систему-112» утром 21 мая. На место прибыла аварийная бригада Долгопрудненской РЭС. Утечек газа в квартире специалисты не обнаружили, но в дымоходе не было тяги. Выявлен опасный для жизни «самовольный перемонтаж» внутриквартирного газового оборудования, при котором нарушили правила монтажа. В квартире есть проточный газовый водонагреватель и газовая плита.

На месте работают следователи.