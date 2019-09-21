  • Самоубийство росгвардейца в Ивановской области начали проверять следователи

    21 сентября 2019, 16:59

    Андрей Иванов

    Следственные органы начали проверку обстоятельств смерти сотрудника Росгвардии в Ивановской области. Предположительно, он совершил суицид. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель регионального главка СК Ирина Котова.
    Самоубийство росгвардейца в Ивановской области начали проверять следователи

    «Проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника Росгвардии, тело которого было обнаружено на улице Фрунзе областного центра. В настоящее время уже произведен осмотр места происшествия, осмотр по месту работы погибшего, опрашиваются родственники, сослуживцы», — приводит агентство слова собеседницы.

    Росгвардия начала проверку после сообщений о самоубийстве двух сотрудников

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    Котова также подтвердила, что смерть росгвардейца не была насильственной.

    Ранее стало известно, что двое сотрудников Росгвардии покончили с собой 20 сентября — один в Ивановской области, другой в Вологодской области

    Как рассказал ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, по факту гибели сотрудников, силовое ведомство также начало внутреннюю проверку. Об этом сообщила «Газета.ru».