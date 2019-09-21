Самоубийство росгвардейца в Ивановской области начали проверять следователи

«Проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника Росгвардии, тело которого было обнаружено на улице Фрунзе областного центра. В настоящее время уже произведен осмотр места происшествия, осмотр по месту работы погибшего, опрашиваются родственники, сослуживцы», — приводит агентство слова собеседницы.

Росгвардия начала проверку после сообщений о самоубийстве двух сотрудников Подробнее

Котова также подтвердила, что смерть росгвардейца не была насильственной.

Ранее стало известно, что двое сотрудников Росгвардии покончили с собой 20 сентября — один в Ивановской области, другой в Вологодской области

Как рассказал ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, по факту гибели сотрудников, силовое ведомство также начало внутреннюю проверку. Об этом сообщила «Газета.ru».