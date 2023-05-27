Происшествия 27 мая 2023, 14:26 Самосвал устроил смертельное ДТП в Мытищах Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с самосвалом в Мытищах

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Один человек погиб и четверо пострадали в результате крупного ДТП в Мытищах. Авария произошла на пересечении улицы Мира и Волковского шоссе. Фото и видео момента происшествия опубликовала прокуратура Московской области в Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель самосвала столкнулся с автомобилями, которые стояли на светофоре.

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В результате смертельные травмы получил один человек. Четырех пострадавших доставили в больницу.

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Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа». Проверку поставила на контроль Мытищинская городская прокуратура.

В отношении водителя грузового самосвала уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе для него меры пресечения.