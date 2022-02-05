Самосвал снес надземный пешеходный переход в Балашихе

Самосвал столкнулся с надземным пешеходным переходом на Горьковском шоссе в Балашихе. После этого грузовой автомобиль перевернулся. По данным спасателей, в результате пострадал один человек. Полиция начала проверку.

В региональном главке МЧС сообщили, что получили информацию о ДТП на 30-м километре Горьковского шоссе около 04:30.

Выяснилось, во время движения у грузовика самопроизвольно поднялся самосвальный кузов, из-за этого он столкнулся с надземным пешеходным переходом, а потом опрокинулся на проезжую часть.

Обломки пешеходного моста на дороге затрудняют движение транспорта. Место ДТП пока рекомендовали объезжать по шоссе-дублеру. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

В результате аварии, по данным МВД, пострадал водитель грузовика 1981 года рождения. Его доставили в больницу.