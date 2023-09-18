Происшествия 18 сентября 2023, 09:35 Самосвал сбил виадук во Владивостоке Правительство Приморского края: самосвал снес с опор виадук во Владивостоке

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Водитель самосвала, который ехал по трассе Владивосток — Хабаровск, сбил под Владивостоком крытый виадук. Об этом заявили представители правительства Приморского края в своем Telegram-канале.

Все произошло около 15:18 (08:18 по московскому времени).

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«Во Владивостоке в районе „Весенней“ самосвал снес с опор крытый виадук. На участке движение перекрыто в оба направления», — сказали в пресс-службе.

Региональная прокуратура заявила, что в результате случившегося пострадал водитель Sinotruk Howo, который и столкнулся с надземным пешеходным переходом. Это случилось из-за того, что у самосвала был поднят грузовой отсек, написал ТАСС.

На место ЧП уже направили бригаду «Примавтодора» для разбора завала. Саму конструкцию начнут разбирать ближе к вечеру. Автомобилистам предложили альтернативный проезд. Он возможен через участок дороги поселок Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл.