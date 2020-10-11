Самосвал сбил надземный переход и заблокировал две машины в Ленобласти. Видео

В Ленинградской области в Любани самосвал сбил надземный переход. Под конструкцией находились две легковушки. Пострадал один человек — сам водитель грузовика.

Сейчас трасса М-10 перекрыта, она связывает Санкт-Петербург с Москвой. Объехать можно только через Коркино. На место уже выехали пожарные и спасатели. По предварительной информации, обрушение перехода произошло из-за поднятого кузова у самосвала. По словам очевидцев, под мостом застряли две машины.

«По предварительным данным, в 17:30 мск на 614-м километре трассы (населенный пункт Любань — прим. ред.) грузовой автомобиль осуществлял движение с поднятым кузовом и совершил столкновение с надземным пешеходным переходом», — передает ТАСС слова пресс-службы Росавтодора.

В распоряжении «360» появились кадры, на которых видно как большегруз врезается в переход и тот почти полностью падает на асфальт.

Ранее в Таиланде пассажирский автобус столкнулся с товарным поездом. В результате 17 человек погибли на месте и еще 30 пострадали. Местные власти начали проверку случившегося.