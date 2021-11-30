Самосвал насмерть сбил людей на остановке в Рязани

Грузовик въехал в остановку общественного транспорта в Рязани. По предварительным данным, погибли два человека, еще один пострадал. Об этом со ссылкой на региональное управление ГИБДД сообщил ТАСС.

Грузовой автомобиль наехал на трех пешеходов, стоявших на остановке. Из них двое скончались, еще один человек пострадал. Авария произошла на Ряжском шоссе во вторник, около 15:50.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Местные СМИ обнародовали фотографии с места происшествия. На одном из кадров запечатлен самосвал. На место аварии прибыли спасатели, скорая помощь, пожарные и полицейские.

Рязанский сайт YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что грузовик сбил людей на остановке «Химволокно».

Ранее в Раменском два человека погибли в результате столкновения автобуса с легковушкой.