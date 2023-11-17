Происшествия 17 ноября 2023, 12:58 Самосвал наехал на водителя на трассе М-12 в Нижегородской области

Читать 360tv в

В Нижегородской области в результате дорожной аварии погиб 62-летний водитель строительной компании. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на региональную гострудинспекцию.

Мужчина позвонил своим коллегам и сообщил, что попал под колеса грузовика МАЗ. Прибывшие на место ЧП медики отвезли пострадавшего в больницу, однако спасти жизнь мужчины не удалось.

Реклама

По факту случившегося проводится расследование.