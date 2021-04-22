Самосвал и лесовоз столкнулись на КАД в Санкт-Петербурге

Авария с участием двух крупногабаритных автомобилей произошла на КАДе в Санкт-Петербурге. На месте работают медики и сотрудники ГИБДД. Об этом сообщили «Невские новости».

Авария на КАД произошла неподалеку от метро «Парнас». Две фуры въехали друг в друга. Очевидец с места события заявил, что машины столкнулись из-за технической неисправности одного из автомобилей. Лесовоз, который находился за неисправной фурой, не смог вовремя затормозить.