Один человек погиб при столкновении самосвала и грузовика на ЦКАД | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 15:55 Один человек погиб при столкновении самосвала и грузовика на ЦКАД Водитель самосвала погиб после столкновения с грузовиком на ЦКАД

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В Москве на ЦКАД столкнулись самосвал и грузовик, один человек погиб. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД.

«В 11:30 на 231-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги попали в ДТП два грузовика. По предварительным данным, один водитель погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД», — рассказали в ведомстве.

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Известно, что водитель самосвала не соблюдал дистанцию, и врезался в ехавший впереди пустой армейский грузовик, в кабине которого находились три человека. Людям в грузовике медицинская помощь не понадобилась, а водитель самосвала погиб.

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Произошел незначительный розлив топлива, перекрыли одну внешнюю полосу ЦКАД.

Ранее в Москве на 29-м километре Киевского шоссе перевернулась маршрутка, двигавшаяся по маршруту станция Апрелевка — метро «Саларьево». Водитель не справился с управлением, и маршрутка коммерческого перевозчика съехала с проезжей части и упала на бок, один человек погиб.