Происшествия 26 февраля 2024, 11:30 Самосуд устроили над школьником в Москве за сплетни о пятикласснице Школьники в Москве избили семиклассника за сплетни о пятикласснице РИА «Новости»

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Подростки в Москве избили одноклассника за то, что тот рассказал личную информацию о пятикласснице, с которой он учился в одной школе. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации СМИ, семиклассник рассказал всему классу о якобы непристойном поведении девочки. За это мальчику устроили самосуд: его поставили на колени и заставили извиняться. Оскорбленная девочка даже дала ему пощечину.

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После этого другой 15-летний подросток ударил школьника коленом в лицо, в результате тот потерял сознание.

Мать потерпевшего обратилась в полицию, после того как она увидела видео с избиением сына в соцсетях. Правоохранительные органы организовали проверку после произошедшего.

Ранее подростки толпой избили мальчика рядом со школой в Махачкале.