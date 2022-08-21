Самолеты ВКС России сбросили 126 тонн воды на горящие леса в Рязанской области

К тушению лесных пожаров в Рязанской области привлекли два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Всего за день они сбросили 126 тонн воды на очаги возгорания, сообщило Минобороны.

«В тушении лесных пожаров в Рязанской области были задействованы два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, оборудованные специальными водосливными устройствами ВАП-2», — привело информацию оборонного ведомства РИА «Новости».

Экипажи самолетов в субботу, 20 августа, выполнили три вылета. В течение дня они сбросили на полыхающие деревья 126 тонн воды. Помогает бороться с огнем и экипаж вертолета Ми-8 армейской авиации ВКС России. Летательный аппарат за 15 раз сбросил 37,5 тонны воды.

«Применение авиации Минобороны России для тушения пожаров в Рязанской области позволило снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах», — подчеркнули в министерстве.

Как отметили в ведомстве, работа летчиков помогла улучшить общую экологическую обстановку в регионе.