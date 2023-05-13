13 мая 2023, 16:26
Самолеты и два Ми-8 в Брянской области могли сбить из ПЗРК
Военный эксперт Матвийчук: самолеты и вертолеты в Брянской области могли сбить из ПЗРК
Упавшие в Брянской области воздушные суда могли атаковать диверсанты, вооруженные ПЗРК, заявил «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По предварительной информации, в регионе разбились Су-34 и Су-35, а также два вертолета Ми-8. Такие данные опубликовал Mash.
«Все указывает на то, что это были диверсанты, вооруженные ПЗРК. Скорее всего, они могли находиться на территории России, их задача была в том, чтобы произвести удар по низко летящей цели. То, что эти воздушные суда не ожидали атаки, указывает на то, что по ним стреляли из переносного зенитно-ракетного комплекса», — подчеркнул он.
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По мнению эксперта, вертолеты Ми-8 могли выполнять логические задачи, заниматься переброской грузов — словом, рутинной работой. А истребители, вероятно, либо следовали на аэродром базирования, либо улетали из него, добавил Матвийчук.
«Эти маршруты могли быть известны, поэтому была устроена засада. Я думаю, что после случившегося будет ужесточаться антитеррористический режим в приграничных районах. Не исключаю и введение военного положения в этих областях», — заключил специалист.
«360» ведет прямую текстовую трансляцию происшествия в Брянской области. В Минобороны данные пока не подтверждали.
Авиация
Россия
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