Происшествия 30 августа 2023, 14:21 Самолеты-амфибии вылетели из Ростова-на-Дону в Геленджик для тушения лесного пожара

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Два самолета-амфибии Бе-200 вылетели 30 августа из Ростова-на-Дону в Геленджик для тушения крупного лесного пожара. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда» со ссылкой на Telegram-канал главы города Алексея Богодистова.

По предварительным данным, общая площадь возгорания достигла 118 гектаров. Участие в ликвидации огня принимают более 440 спасателей, два самолета-амфибии и два вертолета Ми-8.

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Отмечается, что на данный момент до расположенного недалеко «Сафари-парка» пламя не дошло.