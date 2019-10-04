Рейс из Москвы в Грозный прервали из-за смерти ребенка на борту. Полет не перенесла двухмесячная девочка. СК начал проверку после случившегося.

Вынужденную посадку самолет совершил в Волгограде вечером четверга, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Во время полета скончалась двухмесячная пассажирка», — уточнил собеседник агентства.

Ребенка доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь — реанимационные мероприятия оказались бесполезны.

Летевший в Киргизию самолет экстренно сел в Самаре. Там стало плохо ребенку Подробнее

Смерть младенца подтвердили в СК РФ по Волгоградской области. Ведомство инициировало проверку. Девочка, по предварительным данным, страдала серьезным врожденным заболеванием, которое и послужило причиной ее смерти.

«В настоящее время тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование», — пояснила председатель регионального СК РФ Наталия Рудник.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.