Самолет Москва — Грозный экстренно сел в Волгограде. На борту умер ребенок
Вынужденную посадку самолет совершил в Волгограде вечером четверга, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Во время полета скончалась двухмесячная пассажирка», — уточнил собеседник агентства.
Ребенка доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь — реанимационные мероприятия оказались бесполезны.
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Смерть младенца подтвердили в СК РФ по Волгоградской области. Ведомство инициировало проверку. Девочка, по предварительным данным, страдала серьезным врожденным заболеванием, которое и послужило причиной ее смерти.
«В настоящее время тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование», — пояснила председатель регионального СК РФ Наталия Рудник.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.