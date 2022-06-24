Более четырех тысяч квадратных километров обследовали в Якутии в поисках самолета Ан-2

В Якутии продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2. Сегодня вертолеты Ми-8 МЧС и авиакомпании «Полярные авиалинии» обследовали четыре тысячи квадратных метров. Специалисты также применяли радиотехнический поиск.

«К сожалению, поиски положительных результатов не дали. На завтра запланирована работа авиации МЧС и „Полярных авиалиний“», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Якутии.

Источник фото: ГУ МЧС Якутии

Самолет Ан-2 пропал в республике 21 июня. Известно, что воздушное судно совершало полет по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. В пункт назначения Ан-2 так и не прибыл. По факту исчезновения самолета возбудили уголовное дело.

Источник фото: ГУ МЧС Якутии

Несколькими днями ранее в Якутии нашли другой пропавший самолет — Ан-30. Лайнер совершил жесткую посадку. На борту было трое пострадавших.