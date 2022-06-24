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    24 июня 2022, 14:58

    Более четырех тысяч квадратных километров обследовали в Якутии в поисках самолета Ан-2

    МЧС: в Якутии вертолеты продолжают поиски пропавшего самолета Ан-2

    Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    В Якутии продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2. Сегодня вертолеты Ми-8 МЧС и авиакомпании «Полярные авиалинии» обследовали четыре тысячи квадратных метров. Специалисты также применяли радиотехнический поиск.

    «К сожалению, поиски положительных результатов не дали. На завтра запланирована работа авиации МЧС и „Полярных авиалиний“», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Якутии.

    Более четырех тысяч квадратных километров обследовали в Якутии в поисках самолета Ан-2 | Изображение 1Источник фото: ГУ МЧС Якутии

    Самолет Ан-2 пропал в республике 21 июня. Известно, что воздушное судно совершало полет по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. В пункт назначения Ан-2 так и не прибыл. По факту исчезновения самолета возбудили уголовное дело.

    Более четырех тысяч квадратных километров обследовали в Якутии в поисках самолета Ан-2 | Изображение 2Источник фото: ГУ МЧС Якутии

    Несколькими днями ранее в Якутии нашли другой пропавший самолет — Ан-30. Лайнер совершил жесткую посадку. На борту было трое пострадавших.