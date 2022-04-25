Самолет жестко приземлился в Ленинградской области

Накануне легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области. В связи с этим транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного СК на транспорте.

Ситуация произошла неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы.

«По предварительным данным, причина жесткой посадки воздушного судна „Piper 28“ — сильные порывы ветра», — сообщили в ведомстве.

При этом пилот не получил травм. Сотрудники органов должны выяснить обстоятельства случившегося.