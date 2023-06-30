30 июня 2023, 23:45
Самолет загорелся в аэропорту Пулково — СМИ
«78»: на территории аэропорта Пулково загорелся самолет
В аэропорту Пулково загорелся самолет, сообщил телеканал «78». На место происшествия прибыли экстренные службы.
Информацию о возгорании на борту самолета подтвердили читатели «Фонтанки». По их словам, в аэропорт отправились несколько расчетов пожарных машин. Очевидцы рассказали, что представители экстренных служб начали тушить лайнер, который должен был отправиться в ОАЭ.
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По данным издания, пожар сказался на работе воздушной гавани Петербурга. Из-за возгорания там начали задерживаться другие рейсы — самолеты вынуждены кружить в воздухе в ожидании ликвидации ЧП. Согласно информации на онлайн-табло, в Дубай в 23:15 должен был вылететь рейс авиакомпании Emirates.
Рейс ЕК 176 Санкт-Петербург — Дубай отбуксировали на место стоянки по техническим причинам, рассказали в пресс-службе аэропорта. По инструкции, на место вызвали спасательно-аварийный расчет, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
«Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, пассажиры высажены в терминал. Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки», — добавили в пресс-службе.
В апреле в Непале при взлете загорелся самолет. По предварительной информации, причиной стало столкновение с птицей.
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