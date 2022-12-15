Происшествия 15 декабря 2022, 12:36 Самолет загорелся в аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки Загоревшийся после вынужденной посадки самолет Ан-12 в аэропорту Новосибирска потушили

Читать 360tv в

Пламя охватило правое крыло самолета Ан-12 в новосибирском аэропорту Толмачево. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На опубликованных кадрах видно, что самолет стоит с включенными двигателями. Огонь и дым видны в районе правого крыла. К тушению пожара приступили прибывшие на место пожарные.

Реклама

Представитель авиаузла в беседе с РИА «Новости» заявил, что самолет загорелся после вынужденной посадки. Пламя возникло в правой части крыла самолета около четвертого двигателя во время выезда на стоянку.

Реклама

Пожар потушили аварийно-спасательные службы аэропорта. Пострадавших в результате происшествия нет. В пресс-службе аэропорта не уточнили, какой рейс выполнял пострадавший борт.