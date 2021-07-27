Самолет задержали в аэропорту Перми на 6 часов из-за неисправности

Во вторник, 27 июля, в аэропорту Перми из-за неисправности задержали вылет самолета авиакомпании «Азимут». Борт должен был следовать по маршруту Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону. Об этом сообщил сайт Rrifey.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, у воздушного судна вышел из строя бортовой компьютер самолета, после чего перевозчик принял решение заменить воздушное судно. В результате время вылета было перенесено с 05:10 на 11:35. Известно, что на этот рейс зарегистрирован 71 пассажир, из них 13 — дети.

В середине июля в аэропорту Шереметьево были задержаны рейсы на прилет и вылет из-за подтопления взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказал начальник Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев.

До этого, в конце июня, в Шереметьево, Внуково и Домодедово отменили или задержали более 40 рейсов. Виной тому стала непогода, которая обрушилась на столичный регион 28-го числа. Тогда прошел сильный ливень, который сменил жару.