Самолет выкатился за взлетную полосу при посадке в аэропорту Тюмени

Среднемагистральный пассажирский самолет ATR 72 после тренировочного полета при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 20 метров. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, на борту находились четыре человека.

«По предварительной информации, сегодня, около 18:55, в аэропорту Рощино города Тюмень воздушное судно ATR 72, регистрационный номер 67684, выполнявшее тренировочный полет, совершило при посадке выкат за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 20 метров», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам мероприятия они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Согласно открытым данным, борт принадлежит авиакомпании Utair. Последний раз самолет совершил рейс 12 июля между Уфой и Ханты-Мансийском.