Происшествия 07 марта 2023, 14:59 Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Казани

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В международном аэропорту Казань самолет, прибывший из Самары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел минувшей ночью 6 марта, написал сайт inkazan.ru.

Как рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, воздушное судно выкатилось за пределы ВПП сразу после приземления. Всего на борту находилось 38 человек.

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Татарская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Пострадавших в результате инцидента нет.

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