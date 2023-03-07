07 марта 2023, 14:59
Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Казани
В международном аэропорту Казань самолет, прибывший из Самары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел минувшей ночью 6 марта, написал сайт inkazan.ru.
Как рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, воздушное судно выкатилось за пределы ВПП сразу после приземления. Всего на борту находилось 38 человек.
Реклама
Татарская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Пострадавших в результате инцидента нет.
Реклама
Казань
Самолеты
Реклама
Реклама