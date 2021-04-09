Самолет выкатился за пределы ВПП в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Як-40. Обошлось без пострадавших. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Происшествие зафиксировали около 21:00 пятницы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Пассажиров в самолете не было. Видимых повреждений он не получил. В результате инцидента никто не пострадал.

На борту во время ЧП, уточнил источник в авиакругах, находились два члена экипажа. От медицинской помощи, уточнил «Интерфаксу» информированный источник, они отказались.

«Экипажу не удалось удержать воздушное судно, и оно выкатилось за пределы полосы», — сказал собеседник агентства, добавив, что за пределы ВПП самолет выкатился во время посадки.

В пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» рассказали газете «Известия», что к месту события направлены средства аэропорта. Специалисты начали осмотр воздушного судна. Транспортный узел продолжил свою работу. Изменений в расписании нет. Эксплуатирует Як-40 «Вологодское авиапредприятие».