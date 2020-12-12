Самолет выкатился за пределы ВПП в Пскове

В аэропорту Пскова самолет компании «Аэроконтроль» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал, воздушное судно цело.

«В аэропорту Псков самолет компании „Аэроконтроль“ (осуществляет летную проверку оборудования аэропортов) выкатился на спланированную часть летной полосы. Экипаж не пострадал, самолет повреждений не получил», — написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, работники аэропорта уже вернули самолет на ВПП и отбуксировали его на стоянку. Специальная комиссия изучит все обстоятельства этого происшествия. Информации о причинах случившегося в аэропорту Пскова пока нет.