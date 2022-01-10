Самолет, принадлежащий авиакомпании Red Wings, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде. В распоряжении «360» появились кадры, снятые одним из очевидцев на месте приземления лайнера.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На видео показано, как пассажиры по трапу покидают самолет. Судя по кадрам, воздушное судно посадили в поле, вероятно, где-то в районе аэропорта. Очевидно, за пределами ВПП.

«Вот так мы приземлились в городе Белгород. Первый рабочий день, 2022 год», — сказал автор видео.

В пресс-службе аэропорта сообщили РИА «Новости», что обошлось без пострадавших.

По данным ТАСС, самолет Red Wings прибыл в Белгород из Москвы в 10:47, на борту находились 53 человека, в том числе 47 пассажиров. Никто не пострадал. Предположительно, лайнер поздно коснулся полосы и не успел вовремя затормозить. Сейчас его уже отогнали на полосу.

В Росавиации уже занялись выяснением причин и обстоятельств произошедшего, сотрудники Red Wings также вовлечены в работу.

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