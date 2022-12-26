Происшествия 26 декабря 2022, 16:36 Самолет ВВС Южной Кореи упал на территории провинции Канвондо

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Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи упал на территории округа Хенсон провинции Канвондо. Такой информацией поделились официальные лица. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Yonhap.

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Оба пилота смогли катапультироваться из легкого штурмовика КА-1. На место происшествия прибыли врачи. Они доставили летчиков в медицинское учреждение. Информации о состоянии их здоровья не поступало.