Происшествия 17 марта 2023, 10:28 Самолет врезался в опору линии электропередачи в Якутии «Полярные авиалинии»: самолет Ан-24 врезался в опору линии электропередачи в Якутии РИА «Новости»

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Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» 17 марта после посадки в аэропорту поселка Белая Гора в Якутии столкнулся с опорой линии электропередачи. Информация об этом появилась на сайте авиаперевозчика.

«При заруливании на стоянку правым полукрылом было совершено столкновение с опорой линии электропередач, расположенной на площади маневрирования аэродрома», — сказано в сообщении.

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В результате случившегося никто не пострадал. Территориальное управление Росавиации начало проверку. Пассажиры, которые должны были лететь обратным рейсом — Белая Гора — Якутск, — отправятся в путь на резервном лайнере авиакомпании.

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Ранее в пятницу стало известно о посадке самолета авиакомпании «Якутия» в Новосибирске. СМИ писали, что лайнеру пришлось экстренно приземлиться в Толмачево из-за проблем с закрылками. Представитель перевозчика заявил «360», что посадка была плановая — для дозаправки. Однако не стал отрицать, что некоторые технические сложности тоже возникли.