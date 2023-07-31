Происшествия 31 июля 2023, 07:44 Самолет в аэропорту Южной Калифорнии врезался в ангар и загорелся AP: три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Южной Калифорнии Unsplash

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В США потерпел крушение легкомоторный самолет Beechcraft P35. Он врезался в ангар и загорелся в аэропорту Кейбл в Южной Калифорнии. Погибли два пассажира и пилот, сообщило агентство The Associated Press.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объявило об аварии в калифорнийском городе Апленд. Легкомоторный самолет Beechcraft P35 врезался в ангар на территории аэропорта Кейбл в 65 километрах к востоку от Лос-Анджелеса и загорелся. Пожарные округа Сан-Бернардино потушили огонь и нашли тела трех человек — пилота и двух пассажиров.

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Ангар получил незначительные повреждения. Никто из находившихся на земле людей не пострадал. К расследованию FAA подключится Национальный совет по безопасности на транспорте.

В июле в Южной Каролине потерпел крушение еще один легкомоторный самолет. Piper PA-32R-300 упал в лесополосе по дороге в Норт-Миртл-Бич. Погиб один человек.