Происшествия 16 декабря 2023, 10:36 Самолет во время санитарного рейса выкатился за пределы ВПП при посадке на Камчатке Прокуратура: самолет на Камчатке выкатился за ВПП при посадке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Оссора. На борту были четверо членов экипажа и двое медиков, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ЧП случилось накануне, 15 декабря. Самолет не получил повреждений. После того как его осмотрели и оказалось, что препятствий для дальнейшего полета нет, он все-таки доставил в Петропавловск-Камчатский жителя поселка Оссора, которому требовалась медпомощь.

Реклама

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ее сотрудники выяснят, выполнил ли экипаж нормативные требования при заходе на посадку, и оценит действия оператора аэродрома по содержанию ВПП. Если обнаружатся нарушения, прокуроры примут меры реагирования для привлечения виновных к ответственности.

В конце ноября в якутском Олекминске самолет Ан-24 не смог сесть из-за неосвещенной взлетно-посадочной полосы.