21 января 2024, 17:06
Самолет ВМС США заметили у берегов Крыма во время удара ВСУ
Flightradar: самолет ВМС США курсировал у берегов Крыма во время удара ВСУ
Самолет ВМС США курсировал недалеко от западного побережья Крыма во время удара ВСУ. Воздушное судно прибыло к полуострову с Сицилии, где находится американская авиабаза, что подтвердили данные сервиса Flightradar24.
Борт находился в 250 километрах от Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии, когда Минобороны России сообщило о перехвате ракет, выпущенных ВСУ.
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Украинские военные в воскресенье, 21 января, запустили три авиаракеты в сторону Крыма. Российские средства ПВО их уничтожили.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что намерен организовать блокаду Крыма. В материале The Hill отмечали, что если западные страны готовы и дальше поддерживать украинские власти, то должны помочь ВСУ наносить удары по Крыму.
Крымский депутат Сергей Трофимов заявил, что в случае обстрелов полуострова Россия может расширить зону проведения спецоперации на Украине.
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