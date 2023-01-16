Происшествия 16 января 2023, 19:40 Самолет ВМС Германии приблизился к российской границе над Балтикой Минобороны: российский Су-27 сопроводил самолет ВМС ФРГ над Балтийским морем YouTube

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Немецкий самолет зафиксировали рядом с государственной границей РФ средства контроля воздушного пространства. Об этом сообщило Минобороны России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

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По данным НЦКО, экипаж истребителя сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии над водами Балтийского моря. Отмечается, что нарушений российской границы не было.

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«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами <…> и без опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что большинство уничтоженных украинских истребителей обнаружили при помощи модернизированных самолетов А-50У. Благодаря этой технике ВКС России успешно сохраняет господство в зоне проведения спецоперации.