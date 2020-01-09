Самолет вернулся в Шереметьево после вылета в Тель-Авив из-за срабатывания датчика

Boeing 777 вылетел из Шереметьево и направился в Тель-Авив, но после взлета сработал датчик топливной системы. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла штатно, поэтому никто не пострадал.

«Выполнявший рейс из Москвы в Тель-Авив Boeing777 приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика топливной системы», — приводит РИА «Новости» слова представителя экстренных служб.

Он отметил, что посадка лайнера прошла в штатном режиме. В результате инцидента никто из пассажиров или экипажа не пострадал.

В последний день перед Новым годом сообщалось, что из-за непогоды в аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов. Например, во Внуково не смогли вовремя улететь пассажиры 18 рейсов, а в Шереметьево — 10 рейсов.