Происшествия 29 февраля 2024, 16:37 Самолет вернулся в Пулково сразу после вылета В Пулково по техническим причинам вернулся самолет «России» сразу после вылета

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Вылетевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолет авиакомпании «Россия» вернулся в воздушную гавань по техническим причинам. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Рейс Санкт-Петербург — Сочи по технической причине прибыл в аэропорт вылета. Резервное воздушное судно перевезет пассажиров», — отметили в пресс-службе.

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«Фонтанка» уточнила, что причиной неисправности стали проблемы в системе навигации. Пассажиры рассказали, что самолет вернулся в Пулково примерно спустя 40 минут после вылета.

По сведениям с онлайн-табло в Пулково, рейс в 10:34 отправился из Санкт-Петербург. Вылет резервного самолета изначально планировали в 14:15, но позднее задержали.

В Шереметьево вернулся вылетевший в Стамбул Boeing 737-800. На борту произошло возгорание, поэтому спустя несколько минут в воздухе командир принял решение о возвращении в воздушную гавань.