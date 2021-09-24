Вылетавший из Кубы в Россию самолет на взлетно-посадочной полосе столкнулся со стаей птиц. По этой причине ему пришлось вернуться на стоянку. Пассажиры смогут отправиться домой на резервном лайнере. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя авиакомпании Azur air.

«При выполнении рейса ZF556 Варадеро — Москва в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе в самолет попала стая птиц. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки», — говорится в сообщении авиакомпании.

Во время ожидания нового рейса всех пассажиров поселили в гостиницу. Следующий рейс в Москву назначен на 09:35 по кубинскому времени. В авиакомпании добавили, что пассажирам были принесены извинения из-за доставленных неудобств.