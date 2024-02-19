Происшествия 19 февраля 2024, 10:30 Самолет в Сербии пробил фюзеляж об огни взлетно-посадочной полосы Пассажирский самолет Embraer при взлете в Белграде повредил фюзеляж Li Ran/XinHua/globallookpress

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В Сербии самолет вернулся в аэропорт, едва набрав высоту и сделав несколько кругов. Взлетая, он повредил фюзеляж об огни взлетно-посадочной полосы, сообщил Breaking Aviation News & Videos в X (бывшем Twitter).

Embraer E195LR авиакомпании Air Bulgaria вылетел из Белграда в Дюссельдорф, но вернулся спустя 20 минут. Он начал разгоняться с середины взлетно-посадочной полосы, примерно в 1300 метрах от конца при общей протяженности 3500 метров. Самолет набрал высоту, сделал несколько кругов и вернулся в Международный аэропорт имени Николы Теслы.

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Причиной стала пробоина. Embraer при взлете повредил фюзеляж об огни взлетно-посадочной полосы. Экипаж запросил вынужденную посадку.

В США во время полета у пассажирского самолета авиакомпании Alaska Airlines оторвался фрагмент фюзеляжа вместе с иллюминатором. Обломок нашли в Портленде во дворе дома школьного учителя.