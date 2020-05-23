«Среди жителей пострадавших домов чудом обошлось без жертв. Восемь человек, находившихся в момент крушения на земле, были госпитализированы, четверых уже выписали», — рассказала представитель власти.

Что касается двух выживших на борту, их состояние стабильно, отметила Синд Мерана Юсуф.

Самолет Airbus A320 «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение 22 мая в четырех километрах от аэропорта Джинны в Карачи. Он летел туда из города Лахора, но при заходе на посадку у машины начались проблемы. Экипаж сообщил сначала о технических неполадках, а потом и об отказе двигателя.

Борт упал прямо на жилой квартал. Пострадали около 20 жителей района, а большинство тех, кто был в самолете, погибли. На борту было 99 человек. Двое из них чудом спаслись.