    23 мая 2020, 16:44

    Самолет в Пакистане рухнул на жилой квартал, но обошлось без жертв на земле — Минздрав

    Эля Данилюк

    Все, кто погиб в крушении самолета в Пакистане, были внутри салона. Жертв среди тех, кто был на земле, нет. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения провинции Синд Мерана Юсуф.

    «Среди жителей пострадавших домов чудом обошлось без жертв. Восемь человек, находившихся в момент крушения на земле, были госпитализированы, четверых уже выписали», — рассказала представитель власти.

    Что касается двух выживших на борту, их состояние стабильно, отметила Синд Мерана Юсуф.

    Самолет Airbus A320 «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение 22 мая в четырех километрах от аэропорта Джинны в Карачи. Он летел туда из города Лахора, но при заходе на посадку у машины начались проблемы. Экипаж сообщил сначала о технических неполадках, а потом и об отказе двигателя.

    Борт упал прямо на жилой квартал. Пострадали около 20 жителей района, а большинство тех, кто был в самолете, погибли. На борту было 99 человек. Двое из них чудом спаслись.